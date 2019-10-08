Шотландцы требуют независимости

Вторник, 08 Октябрь 2019 Мир Мир

Шотландцы требуют независимости

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу на "марш за независимость" вышли тысячи человек.

"Какой день! 250 000 с нами маршируют за независимость", - написал в своем Twitter депутат парламента от Национальной партии Шотландии Джоанна Черри.

Официальных данных о числе участников акции пока нет.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. По ее словам, она в душе вместе с теми, кто вышел на улицы Эдинбурга. Обращаясь к участникам она написала: "У вас отличный день. И не сомневайтесь - независимость грядет".

В минувшую среду Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он намерен осуществить "Брекзит" без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. 

Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии. Во время плебесцита в 2014 году  55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Соединенного королевства, пишет euromag.ru.

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