Шотландия требует суверенитета и место в ЕС

Выступая в центре политологии, Никола Стёрджен настаивала, что эта часть Соединённого Королевства должна войти состав в ЕС как суверенное независимое государство, сообщает euromag.ru.

"Соединённое Королевство - не унитарное государство, это добровольный союз наций, - сказала Стёрджен. - И жители одной из этих наций, Шотландии, неоднократно и большинством высказывались за сохранении своего членства в Евросоюзе. Я не считаю правильным то, что более 5 миллионов граждан ЕС должны быть исключены из Евросоюза после 47 лет членства, даже не имея возможности высказать свое мнение о будущем своей страны. Вот почему мы в Шотландии и в шотландском правительстве предпринимаем шаги, необходимые для проведения референдума, который был бы законным и легитимным, чтобы его результат мог быть допущен и принят как на национальном, так и на международном уровне".

Обретение независимости — лишь вопрос времени, настаивает Первый министр Шотландии. А пока её правительство будет развивать диалог и сотрудничество с британским.

Стёрджен считает, что они и страны Евросоюз должны играть по одинаковым правилам. Это не позволит Лондону получить конкурентные преимущества в торговле с Эдинбургом и другими европейскими столицами.

"Мы в значительной степени поддерживаем идею ровного игрового поля. Это исключает возможность принятия в Великобритании более низких стандартов, чем в ЕС, помогает защитить наши экологические требования и условия труда, а также облегчает шотландским предприятиям экспорт в ЕС. Мы будем постоянно доказывать это по ходу переговоров".

Глава шотландской администрации выступала после встречи с еврокомиссаром по конкуренции.

Никола Стёрджен и Маргрете Вестагер обсудили также вопросы цифровой экономики и подготовки конференции под эгидой ООН по климатическим изменениям, которая пройдёт в этом году в Глазго.