Шторм оставил без света десятки тысяч домов в Финляндии
Утром около 40 тысяч домохозяйств оставались без света после вчерашнего шторма.
Непогода вызвала перебои в подаче электричества на обширной территории страны.
Больше всего проблем с электричеством в регионах к востоку от Хяме, в Южном Саво и Южной Карелии, сообщает euromag.ru.
Также движение поездов нарушено из-за обвалившихся на рельсы деревьев на востоке страны. На участке железной дороги между Париккала и Йоэнсуу поезда заменены автобусами.