Шторм оставил без света десятки тысяч домов в Финляндии

Четверг, 19 Декабрь 2019 Мир Мир

Шторм оставил без света десятки тысяч домов в Финляндии

Утром около 40 тысяч домохозяйств оставались без света после вчерашнего шторма.

Непогода вызвала перебои в подаче электричества на обширной территории страны.

Больше всего проблем с электричеством в регионах к востоку от Хяме, в Южном Саво и Южной Карелии, сообщает euromag.ru.

Также движение поездов нарушено из-за обвалившихся на рельсы деревьев на востоке страны. На участке железной дороги между Париккала и Йоэнсуу поезда заменены автобусами. 

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