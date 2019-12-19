Шторм оставил без света десятки тысяч домов в Финляндии

Непогода вызвала перебои в подаче электричества на обширной территории страны.

Больше всего проблем с электричеством в регионах к востоку от Хяме, в Южном Саво и Южной Карелии, сообщает euromag.ru.

Также движение поездов нарушено из-за обвалившихся на рельсы деревьев на востоке страны. На участке железной дороги между Париккала и Йоэнсуу поезда заменены автобусами.