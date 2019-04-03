Шторм перевернул и повредил лодку Конюхова

По словам организатора экспедиции Оскара Конюхова, шторм в тот момент не был сильным, но Федор сообщил, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль.

Ночью ветер стих, но оценить повреждения по-прежнему сложно, так как на палубу выйти невозможно. Однако уже известно, что волны повредили несколько солнечных панелей, и теперь они хлопают по рубке. Кроме того, с лодки сорвало ветроуказатель, поэтому нет данных по направлению и силе ветра, пишет ntv.ru.

«Неизвестно, что творится в носовом отсеке, есть ли повреждения и поступает ли вода. Носовой люк открыть невозможно, волнение в океане 5 метров, палубу заливает. Придется ждать улучшения погоды для инспекции лодки», — добавил Оскар Конюхов.

Зато связь с лодкой по-прежнему есть — обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Спутниковый буй продолжает отправлять координаты в автоматическом режиме каждые два часа.

Примечательно, что лодка Конюхова не переворачивалась даже во время 12-балльного шторма с восьмиметровыми волнами, который путешественник пережил в конце марта.

В кругосветное путешествие на 9-метровой весельной лодке «Акрос» Конюхов отправился 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Протяженность маршрута — 27 000 км.