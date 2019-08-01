Штраф за самокат в Финляндии

Четверг, 01 Август 2019 Мир Мир

Штраф за самокат в Финляндии

Людей на самокатах начали штрафовать в Финляндии.

Полиция столичного региона Финляндии впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные манёвры на оживлённом тротуаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.

Каждый из четырех нарушителей получил по 40 евро штрафа. Финские медики подчеркивают, что с появлением городских служб проката количество случаев травматизма на улицах города увеличилось.

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