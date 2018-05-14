Схватка антилопы со львицами попала на видео

По словам автора видео Ханнеса Жубера, он наткнулся на львиц, когда те преследовали парнокопытное. Мужчина решил посмотреть, чем закончится охота. Запись опубликована на YouTube-канале Kruger Sightings.

Как утверждает Жубер, гну целый час не предпринимала никаких попыток освободиться, однако потом все же решила дать хищницам бой, сообщает РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, что антилопа поднялась с земли и попыталась сбросить с себя львиц, поддев рогами одну из них. Хищницы на какое-то время неподвижно повисли на парнокопытном, но вскоре гну начала кружиться на месте и в итоге сумела освободиться. Пользователей YouTube поразила настойчивость антилопы.