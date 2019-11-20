Швеция оправдала Ассанжа

Среда, 20 Ноябрь 2019 Мир Мир

Швеция оправдала Ассанжа

В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

"В ходе дополнительного разбирательства, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", — уточнила она на пресс-конференции.

Прокурор добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на то, что случилось.

Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, этим летом в Стокгольме объявили, что в любом случае не будут добиваться экстрадиции, пишет euromag.ru.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

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