Швеция оправдала Ассанжа

"В ходе дополнительного разбирательства, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", — уточнила она на пресс-конференции.

Прокурор добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на то, что случилось.

Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, этим летом в Стокгольме объявили, что в любом случае не будут добиваться экстрадиции, пишет euromag.ru.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.