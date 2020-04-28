Швеция закрыла свою последнюю угольную электростанцию

Эта последняя работающая электростанция снабжала Стокгольм электричеством и теплом с 1989 года; она перестала работать вместе с завершением отопительного сезона в столице Швеции.

Теперь энергокомпания, отвечающая за свет и отопление в Стокгольме, собирается полностью перейти на возобновляемые источники энергии, сообщает euromag.ru.

Швеция стала третьей страной Евросоюза, отказавшейся от угля в производстве электроэнергии. На днях с углем распрощалась Австрия, а первой энергетически «безугольной» страной ЕС стала Бельгия в 2016 году.

К 2025 году еще 6 стран Евросоюза собираются полностью отойти от использования угля в энергетике: это Франция (к 2022 году), Словакия (к 2023), Португалия (тоже к 2023), Ирландия (к 2025) и Италия (тоже к 2025). Великобритания планирует присоединиться к европейской «безугольной» энергетике в 2024 году.

Сегодня в среднем по Евросоюзу 32% электроэнергии удается получать из возобновляемых источников, и эта доля постепенно растет. Как сообщал ранее «Европульс», 5 странам Евросоюза по итогам прошлого года удалось получить больше половины электричества из возобновляемых источников.

Больше всего «зеленой» энергии оказалось у Австрии (там 73% энергии получено из возобновляемых источников), следом идут Швеция (66%), Дания (62%), Литва (53%) и Португалия (52%).