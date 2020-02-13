Швецию заполонили тюлени

Через несколько лет ситуация может усугубиться.

Такую предварительную оценку дало Шведское агентство по защите окружающей среды (EPA) в ответ на просьбу правительства оценить проблемы рыбаков.

Шведские рыбаки в последние годы все чаще обращались с жалобами на тюленей и нерп, которые портят снасти или съедают улов.

На юге и востоке Швеции больше всего ущерба наносят серые тюлени, у западного побережья – обыкновенные тюлени, а на северо-востоке – кольчатые нерпы.

По последним подсчетам, общая численность тюленей в этих местах выросла на 10% за последние 5 лет, сообщает euromag.ru.

Этому в первую очередь поспособствовало улучшение качества воды в Балтийском море, считают эксперты ЕРА.

Кроме того, у берегов Швеции у тюленей нет естественных врагов – касаток или других крупных морских хищников.

Чтобы следить за популяцией ластоногих, шведские власти несколько лет назад разрешили на них охотиться при соблюдении множества условий (например, охотиться на расстоянии не больше 200 метров от места вылова рыбы).

Но такая охота оказалась непопулярной: во-первых, охотиться на тюленя в таких условиях сложно, а во-вторых, продажа любых продуктов из тюленей и нерп запрещена на территории ЕС.

Шведское агентство по защите окружающей среды может начать выдавать лицензии на охоту на некоторые виды тюленей без строгих ограничений – окончательное решение будет принято в апреле.

Прибрежные воды Швеции – не единственное место в Европе, где местные жители и их промыслы страдают от диких зверей.

Так, эстонские пастухи и пчеловоды страдают от «рейдов» диких волков и медведей, а французские фермеры в Пиренеях даже протестовали для привлечения внимания властей к тому, что на их стада постоянно покушаются медведи.