Шведская принцесса устроилась на работу в больницу

София – супруга принца Карла Филиппа, сына короля Карла XVI Густава. Принцесса, которая до замужества была моделью, прошла короткие курсы для вспомогательного медперсонала в колледже, пишет euromag.ru.

Швеция решила пойти по альтернативному сценарию борьбы с вирусом. Стокгольм закрыл страну, но не стал объявлять карантин. В итоге распространение болезни в Швеции находится на очень низком уровне – около 450 человек в день, всего почти 12 тысяч. Однако смертность – на уровне Испании (около 10%).