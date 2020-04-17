Шведская принцесса устроилась на работу в больницу

Пятница, 17 Апрель 2020 Мир Мир

Шведская принцесса устроилась на работу в больницу

Шведская принцесса София устроилась на работу в больницу в Стокгольме, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

София – супруга принца Карла Филиппа, сына короля Карла XVI Густава. Принцесса, которая до замужества была моделью, прошла короткие курсы для вспомогательного медперсонала в колледже, пишет euromag.ru.

Швеция решила пойти по альтернативному сценарию борьбы с вирусом. Стокгольм закрыл страну, но не стал объявлять карантин. В итоге распространение болезни в Швеции находится на очень низком уровне – около 450 человек в день, всего почти 12 тысяч. Однако смертность – на уровне Испании (около 10%).

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