Швейцарцы выпустили новые часы с тахиметрической шкалой

Пятница, 16 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Швейцарцы выпустили новые часы с тахиметрической шкалой

Швейцарская часовая компания TAG Heuer представила новое поколение своей знаковой модели Carrera.

Carrera была впервые запущена в производство в 1963 году. Часы с новым механизмом автоматического хронографа калибра Heuer 02 и тахиметрической шкалой сохранили историческую схему расположения счетчиков на отметках «3 часа», «6 часов» и «9 часов».

Отличительная особенность современных моделей коллекции TAG Heuer Carrera - скелетонированный циферблат и сапфировая задняя крышка корпуса, сквозь которую можно наблюдать за движением ротора. Часы заключены в модульный корпус диаметром 43 миллиметров, водонепроницаемый до 100 метров. Корпуса выполняются из различных материалов (стали, углеволокна, керамики или золота). В коллекции 13 моделей, в том числе одна модель с функцией GMT. Часы снабжены каучуковым или кожаным ремешком, металлическим либо керамическим браслетом с раскладывающейся застежкой.

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