Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету

Суббота, 01 Февраль 2020 Мир Мир

Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету

В Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету диаметром меньше трех миллиметров.

На ней изображен показывающий язык лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн.

Монетный двор Швейцарии (Swissmint) уточнил, что ее диаметр - 2,96 мм, вес - 0,063 грамма, достоинство - четверть швейцарского франка (0,26 доллара), пишет euromag.ru.

При этом таких монет выпустили всего 999, продаваться они будут по 199 швейцарских франков (примерно 185 евро) вместе со специальным увеличительным стеклом, которое позволит рассмотреть лицо Эйнштейна, сообщает в четверг агентство Associated Press.

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