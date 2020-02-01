Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету

На ней изображен показывающий язык лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн.

Монетный двор Швейцарии (Swissmint) уточнил, что ее диаметр - 2,96 мм, вес - 0,063 грамма, достоинство - четверть швейцарского франка (0,26 доллара), пишет euromag.ru.

При этом таких монет выпустили всего 999, продаваться они будут по 199 швейцарских франков (примерно 185 евро) вместе со специальным увеличительным стеклом, которое позволит рассмотреть лицо Эйнштейна, сообщает в четверг агентство Associated Press.