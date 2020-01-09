Швейцария забрала у террористки красный паспорт

Швейцарка, поддерживавшая «Исламское государство» (организация запрещена на террритории РФ), лишилась прав гражданства и потеряла красный паспорт. Пишет Swissinfo.

В конце прошлого года эта тема стала предметом заголовков на первых страницах всех основных газет в Швейцарии: гражданка этой страны похитила двух своих дочерей и без ведома отца отправилась в Сирию воевать на стороне террористов. И вот теперь швейцарский Государственный секретариат по вопросам миграции официально лишил ее гражданства Швейцарии, пишет euromag.ru.

Как сообщается, это решение было принято на уровне высшего руководства швейцарского Федерального Департамента (Министерства) юстиции и полиции, руководит которым Карин Келлер-Суттер. Такое решение стала частью реализации пакета практических мер по резкому ужесточению политики государства в части отношения к гражданам страны, официально признанным пособниками терроризма.

Упомянутая швейцарка, лишившаяся гражданства, стала за время, прошедшее с момента окончания Второй мировой войны, всего лишь вторым лицом, в отношении которого швейцарскими властями было принято решение об экспатриации. По состоянию на начало января 2020 года это решение еще не имеет обязательной юридической силы. Данная гражданка может еще обжаловать его в Федеральном административном суде в Санкт-Галлене в течение 30-ти дней.

В соответствии с действующим законодательством лишение того или иного лица гражданства Швейцарии возможно только в том случае, если у него имеется второе гражданство. В противном случае Швейцария превратила бы такого «лишенца» в «апатрида», то есть в человека без гражданства, что запрещено международным правом. Согласно SEM у данной женщины также есть второй, французский, паспорт.

Тем самым теперь она не имеет возможности вернуться в Швейцарию. Одновременно сейчас властями делается все возможное для возвращения двух похищенных девочек обратно домой в Женеву.

В сентябре 2019 года швейцарское Миграционное федеральное Ведомство уже лишила паспорта человека с двойным, турецко-швейцарским, гражданством. В отношении данного лица существует вступившее в силу решение Федерального уголовного суда, осудившего его за принадлежность к «Исламскому государству».

Согласно SEM лицо с двойным гражданством может быть лишено прав швейцарского гражданства в случае, «если его действия / поведение наносят существенный вред интересам или репутации Швейцарии». При этом изъятие у такого лица швейцарского паспорта «возможно только в экстраординарном случае нанесения ущерба чрезвычайных масштабов».

В качестве примера миграционное ведомство подчеркивает, что права называться швейцарцем может лишиться осужденный военный преступник или террорист.