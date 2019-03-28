Швейцарские часы станут наследием ЮНЕСКО

Швейцария и Франция подали совместную заявку в ЮНЕСКО на внесение высокого часового искусства и часовых технологий в Список нематериального культурного наследия человечества (Intangible Cultural Heritage List). Решение по этому вопросу будет принято в ноябре 2020 года, передает euromag.ru.

Ноу-хау швейцарских часовых мастеров известно по всему миру. Территориально швейцарское высокое часовое искусство в основном привязано к местности от Женевы до Шаффхаузена, протянувшейся вдоль Юрского горного хребта, который является естественным рубежом, отделяющим Швейцарию от Франции. Интересно также, что, по информации Федерального Ведомства культуры Швейцарии (BAK), в заявке на внесение в указанный список учтена и технология изготовления музыкальных шкатулок и механических роботов, которой славится регион Сен-Круа (Sainte-Croix) в кантоне Во.

Часовое мастерство в той форме, в какой оно известно нам сегодня, является итогом кропотливого труда целых поколений часовщиков-ремесленников, а также коммерческих компаний, профильных учебных заведений, музеев (в заявке учтен Международный музей часового искусства / Musée International d'horlogerie в городе Ла Шо-де-Фон) и ассоциаций промышленников этого франко-швейцарского региона.