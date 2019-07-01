Сила соцсетей помогла женщине найти давно потерянного брата

Понедельник, 01 Июль 2019 Мир Мир

Сила соцсетей помогла женщине найти давно потерянного брата

Жительница южно-африканского города Йоханнесбург Санелизиве Сани Ксаба нашла давно потерянного старшего брата с помощью поста в Twitter.

Об этом женщина рассказала Metro.

По словам Ксаба, она узнала о существовании брата от матери. Женщина никогда не видела его, так как отец забрал сына из семьи еще до ее рождения. Она хотела найти брата, чтобы знать, что с ним все хорошо.

В публикации в Twitter Ксаба указала все, что знала о родственнике: его имя, место рождения, примерное время рождения и данные об их матери. Пост собрал больше шести тысяч лайков и ретвитов. Спустя день после того, как женщина его разместила, ей написал знакомый парня, который помог сестре выйти с ним на связь.

Женщина призналась, что волнение заставило ее сбежать с места встречи с братом, однако ее парень привез родственника домой. «Сначала мне было страшно. Я помню, как мы стояли и смотрели друг на друга. Секунды были как часы. Потом мы обнялись и заплакали», — описала первые минуты встречи Ксаба.

Сестра познакомила брата с матерью. Последняя, в свою очередь, поблагодарила дочь за то, что она воссоединила семью. Ксаба описала чувства от случившегося, как «огромное облегчение».

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