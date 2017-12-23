«Симпсоны» предсказали покупку 21st Century Fox компанией Disney 19 лет назад

Суббота, 23 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

«Симпсоны» предсказали покупку 21st Century Fox компанией Disney 19 лет назад

Студия Walt Disney объявила о покупке компании 21st Century Fox Руперта Мердока.

Почти за 52,5 млрд долларов из рук в руки переходят развлекательные активы Fox.

Что конкретно получает Disney? Киностудию 21st Century Fox и канал National Geographic. Канал Fox News останется у Мердока.

Диснею также достанется большой каталог фильмов и сериалов от Fox. В частности, права на все эпизоды «Звездных войн», на фильмы «Аватар», «Исчезнувшая», «Отель Гранд Будапешт».

Теперь к Disney возвращаются права на некоторых героев вселенной Marvel - а именно на ««Людей Икс и «Фантастическую четверку»». А также в распоряжении оказались сериалы «Футурама», «Как я встретил вашу маму», «Секретные материалы» и «Симпсоны». Кстати, последние предсказали эту сделку еще 19 лет назад, когда 21st Century Fox еще до реструктуризации называлась 20th Century Fox, пишет ntv.ru.

В эпизоде под названием When You Dish Upon A Star, который впервые вышел на экраны 8 ноября 1998 года, Гомер Симпсон встречается с актерами Алеком Болдуином и Ким Бейсингер. В конце эпизода можно заметить вывеску на здании с надписью: «20th Century Fox, подразделение Walt Disney Co».

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