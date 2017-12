«Симпсоны» предсказали покупку 21st Century Fox компанией Disney 19 лет назад

Почти за 52,5 млрд долларов из рук в руки переходят развлекательные активы Fox.

Что конкретно получает Disney? Киностудию 21st Century Fox и канал National Geographic. Канал Fox News останется у Мердока.

Диснею также достанется большой каталог фильмов и сериалов от Fox. В частности, права на все эпизоды «Звездных войн», на фильмы «Аватар», «Исчезнувшая», «Отель Гранд Будапешт».

Теперь к Disney возвращаются права на некоторых героев вселенной Marvel - а именно на ««Людей Икс и «Фантастическую четверку»». А также в распоряжении оказались сериалы «Футурама», «Как я встретил вашу маму», «Секретные материалы» и «Симпсоны». Кстати, последние предсказали эту сделку еще 19 лет назад, когда 21st Century Fox еще до реструктуризации называлась 20th Century Fox, пишет ntv.ru.

В эпизоде под названием When You Dish Upon A Star, который впервые вышел на экраны 8 ноября 1998 года, Гомер Симпсон встречается с актерами Алеком Болдуином и Ким Бейсингер. В конце эпизода можно заметить вывеску на здании с надписью: «20th Century Fox, подразделение Walt Disney Co».