Скандальный закон о церквях вступил в силу в Черногории

Пятница, 10 Январь 2020 Мир Мир

Скандальный закон о церквях вступил в силу в Черногории

Закон о религиозных объединениях в Черногории, вызвавший противодействие Сербской православной церкви (СПЦ), вступил в силу.

Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон.

Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Массовое шествие назначено на вечер среды в Белграде, пишет euromag.ru.

"Все религиозные объекты, которые представляют собой культурное наследие, и которые были имуществом государства Черногория до потери ее независимости в 1918 году, и которые после не перешли должным образом в собственность какой-либо религиозной общины, будут признаны собственностью государства", - сообщило национальное телевидение.

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