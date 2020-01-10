Скандальный закон о церквях вступил в силу в Черногории

Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон.

Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Массовое шествие назначено на вечер среды в Белграде, пишет euromag.ru.

"Все религиозные объекты, которые представляют собой культурное наследие, и которые были имуществом государства Черногория до потери ее независимости в 1918 году, и которые после не перешли должным образом в собственность какой-либо религиозной общины, будут признаны собственностью государства", - сообщило национальное телевидение.