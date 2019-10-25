Сканер в музее обнаружил у туристки рак

Пятница, 25 Октябрь 2019 Мир Мир

Сканер в музее обнаружил у туристки рак

Посещение музея в шотландском Эдинбурге спасло жизнь англичанке.

На тепловизионном дисплее было обнаружено пятно в ее груди, позднее диагностированное как рак, передает euromag.ru.

Гуляя по музею, Гилл Бэл зашла с семьей в комнату с тепловизионной камерой. Все члены семьи стали рассматривать свои изображения, в результате чего женщина увидела на своем силуэте тепловое пятно красного цвета в области груди, которого не было ни у кого другого.

Вернувшись домой Гилл посмотрела в Google, что может значить это пятно. И обнаружила десятки статей, в которых говорилось, что это может свидетельствовать о болезнях. В результате медицинских исследований у женщины была диагностирована ранняя стадия рака молочной железы.

Благодаря своевременному обнаружению болезни у Гилл появилась возможность предотвратить развитие рака.

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