Скончался писатель и журналист Том Вулф

Вторник, 15 Май 2018 Мир Мир

Скончался писатель и журналист Том Вулф

Американский писатель и журналист Том Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Информацию о смерти писателя подтвердила его агент Линн Несбит. Она рассказала, что за некоторое время до кончины Вулф был госпитализирован в больницу с инфекцией.

Том Вулф - писатель и журналист, основоположник направления «новая журналистика» в литературе и один из самых продаваемых авторов в США, обладатель восьми различных литературных премий и автор 15 книг. Российскому читателю известен такими романами, как «Костры амбиций», «Я - Шарлотта Симмонс», «Мужчина в полный рост», «Голос крови», а также документальной книгой «Электропрохладительный кислотный тест», о жизни Кена Кизи - автора «Полета над гнездом кукушки».
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