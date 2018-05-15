Скончался писатель и журналист Том Вулф
Американский писатель и журналист Том Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Информацию о смерти писателя подтвердила его агент Линн Несбит. Она рассказала, что за некоторое время до кончины Вулф был госпитализирован в больницу с инфекцией.
Том Вулф - писатель и журналист, основоположник направления «новая журналистика» в литературе и один из самых продаваемых авторов в США, обладатель восьми различных литературных премий и автор 15 книг. Российскому читателю известен такими романами, как «Костры амбиций», «Я - Шарлотта Симмонс», «Мужчина в полный рост», «Голос крови», а также документальной книгой «Электропрохладительный кислотный тест», о жизни Кена Кизи - автора «Полета над гнездом кукушки».
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