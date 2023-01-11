Скончался последний король Греции Константин II

Среда, 11 Январь 2023 Мир Мир

Скончался последний король Греции Константин II

Последний король Греции Константин II скончался в возрасте 82 лет.

Последний король Греции Константин II, находившийся на престоле с 1964 по 1974 (фактически - по 1967) год и бывший при этом последним царствовавшим православным монархом, скончался в возрасте 82 лет. О смерти представителя династии Глюксбургов пишут газета Proto Tema и портал Newsbomb.

Бывший монарх последнюю неделю находился в больнице в критическом состоянии. Незадолго до этого он перенес инсульт. Proto Tema в свою очередь отмечает, что причиной смерти стала полиорганная недостаточность, когда оказываются поражены сразу несколько систем организма.

Константин родился 2 июня 1940 года, он был сыном короля Греции Павла I и королевы Фредерики Ганноверской. В 1964 году сначала стал регентом при отце, а после его смерти вступил на престол.
В 1967 году после военного переворота к власти в Греции пришел режим так называемых «черных полковников» во главе с Георгиосом Пападопулосом. В конце того же года король попытался организовать восстание против хунты, но потерпел неудачу и покинул страну.

В 1973 году «полковники» провели референдум и отменили монархию. Но после падения диктатуры в 1974-м, произошедшего после высадки турецких войск на Кипре, референдум было решено организовать вновь. Большинство населения страны поддержало установление республики.

В 1992 году бывшего короля Константина лишили собственности и греческого гражданства, из-за чего он подал в суд на Грецию. Через десять лет Европейский суд обязал греческие власти возвратить ему стоимость лишь части имущества. Впрочем, несмотря на это, в 2013-м он вернулся на родину.

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