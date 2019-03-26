Скоростное судно с сотней пассажиров врезалось в кита

Вторник, 26 Март 2019 Мир Мир

Скоростное судно с сотней пассажиров врезалось в кита

Судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным — предположительно, китом — у острова Садо в Японском море.

Об этом со ссылкой на Береговую охрану Японии сообщает The Japan Times.

На борту был 121 пассажир и четыре члена экипажа. В результате пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы.

«Люди вокруг меня стонали от боли», — рассказал журналистам один из пассажиров.

На корме скоростного судна, которое используется как морской паром между портами Ниигата и Рёцу, образовалась 15-сантиметровая трещина, но это не помешало ему прибыть в пункт назначения. Также оказались повреждены подводные крылья.

Власти расследуют инцидент, но чиновники уже называют причиной столкновения кита или другое крупное морское животное.

Суда на подводных крыльях активно используются в Японии как способ быстро добраться из одного порта в другой. Попавшее в аварию судно, как пишет The Japan Times, способно развивать скорость 80 километров в час.

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