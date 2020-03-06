Скоростной поезд Страсбург-Париж сошел с путей

Пятница, 06 Март 2020 Мир Мир

Скоростной поезд Страсбург-Париж сошел с путей

Неподалеку от города Ингенайм сошел с рельсов скоростной поезд (TGV) Страсбург-Париж.

Как сообщает France-Presse, 21 человек получил ранения, из них один находится в тяжелом состоянии.

По данным радиостанции France Bleu, инцидент произошел в 7.30 утра. Поезд, вышедший с вокзала в Страсбурге в 7.19, еще не успел набрать предельной скорости (более 300 км/ч). С рельсов сошел электровоз и четыре первых вагона.

В поезде было 348 человек. 21 из них, включая машиниста, получили ранения. Машиниста доставили в больницу на вертолете, его состояние оценивается как тяжелое, пишет euromag.ru.

Французская государственная железнодорожная компания SNCF объявила, что следующие поезда, движущиеся сегодня по этому направлению, могут идти с опозданием.

France Bleu напоминает, что предыдущая катастрофа TGV, случившаяся здесь же в Эльзасе в ноябре 2015 года, привела к жертвам: погибли 11 человек, 42 получили ранения. Та катастрофа произошла вблизи коммуны Экверсайм, всего в нескольких километрах от места нынешнего инцидента.

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