Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров

Вторник, 19 Февраль 2019 Мир Мир

Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров

Пассажиры воздушного судна авиакомпании Lion Air переполошились из-за крупного скорпиона, который пробрался в салон самолета.

Об этом сообщает портал Coconut Jakarta.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из индонезийского города Пеканбару в Джакарту. По словам одного из пассажиров Карима Таслина, скорпион выполз на полку для ручной клади после посадки, когда путешественники начали разбирать свои чемоданы.

«Я сидел на 19-м ряду вместе с пожилой парой. Увидев скорпиона прямо над собой, мы сразу поднялись с кресел и отошли подальше. Я нажал кнопку экстренной помощи, но никто не пришел, и тогда мне пришлось кричать», — пояснил Таслин, добавив, что успел заснять членистоногое.

Он рассказал, что после этого в салоне начался хаос. Сотрудники авиакомпании не могли добраться до скорпиона. Пока они дошли до 19-го ряда, животное заползло обратно наверх, и после этого его никто не видел.

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