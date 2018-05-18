Скрипаль выписан из больницы в Солсбери

Кара Чарльз-Баркс, глава больницы, где находился Скрипаль, заверила, что он «чувствует себя достаточно хорошо», чтобы покинуть медучреждение. Об этом сообщает «Интерфакс». Дочь бывшего шпиона Юлия была выписаны из больницы еще в начале апреля.

Кара Чарльз-Баркс: «Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Их обнаружили в бессознательном состоянии на улице. По версии британских властей, они подверглись действию нервно-паралитического вещества «Новичок».

Лондон обвинил в покушении на бывшего шпиона Москву. Однако убедительных доказательств британские власти так и не привели. В свою очередь российская сторона отрицает все обвинения. Тем не менее инцидент в Солсбери вызвал международный скандал и высылку дипломатов.

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