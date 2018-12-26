Скульптуру Бабы-яги установили в Лондоне

«Это один из моих любимых мифологических персонажей. И когда я поглубже узнала ее историю, она мне стала особенно интересна — Бабе-яге более тысячи лет, ее имидж изначально был абсолютно положительный, но со временем, с приходом христианства, трансформировался. Мне как автору хочется «реабилитировать» ее доброе имя», — пояснила скульптор Ирина Лагошина.

По ее замыслу Баба-яга должна была стать «дипломатом», признанным наладить межкультурный диалог между двумя народами, отмечает ТАСС.

Арт-произведение в британской столице стало частью проекта BY (Baba Yaga). Одна из его целей — рассказ о лучших качествах русского народа через древние сказки. Работы, посвященные персонажу, выставлены в Майами (США), Дубае (ОАЭ), Екатеринбурге, Челябинске и Уфе (Россия).