Следы массового жертвоприношения детей

Захоронение было найдено в перуанской провинции Трухильо (регион Ла-Либертад) в начале мая. Помимо человеческих останков были найдены также скелеты детенышей лам.

Как уточняют археологи, массовое жертвоприношение было совершено более 600 лет назад во время ритуала для предотвращения природных катаклизмов - разрушительных ливней и наводнений.

По словам специалистов, в Перу наблюдается феномен Эль-Ниньо - аномальное повышение температуры поверхности приэкваториальной части Тихого океана на 0,5 градуса Цельсия. Именно он может служить причиной стихийных бедствий.