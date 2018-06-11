Следы массового жертвоприношения детей

Понедельник, 11 Июнь 2018 Мир Мир

Следы массового жертвоприношения детей

Археологи обнаружили на территории Перу 56 скелетов детей, которых принесли в жертву во время языческих ритуалов.

Захоронение было найдено в перуанской провинции Трухильо (регион Ла-Либертад) в начале мая. Помимо человеческих останков были найдены также скелеты детенышей лам.

Как уточняют археологи, массовое жертвоприношение было совершено более 600 лет назад во время ритуала для предотвращения природных катаклизмов - разрушительных ливней и наводнений.

По словам специалистов, в Перу наблюдается феномен Эль-Ниньо - аномальное повышение температуры поверхности приэкваториальной части Тихого океана на 0,5 градуса Цельсия. Именно он может служить причиной стихийных бедствий.

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