Слепого пассажира выгнали из самолета и оставили без помощи в аэропорту

Пятница, 18 Октябрь 2019 Мир Мир

Слепого пассажира выгнали из самолета и оставили без помощи в аэропорту

Слепой пассажир пожаловался на авиакомпанию EasyJet после того, как стюардессы выгнали его из самолета за пьянство.

Об этом сообщает Fox News.

78-летний Эрик Смайли (Eric Smylie) планировал поездку домой в Белфаст из Парижа в сопровождении опекуна Дейви Пога (Davey Pogue). По словам туристов, бортпроводницы выгнали их из самолета, посчитав, что они были пьяны. Пога арестовали, а Смайли оказался в отеле Holiday Inn Express без лекарств и сопровождающего.

«Я слеп, болею диабетом и у меня хроническое заболевание легких, поэтому остаться в Париже в одиночестве было сущим кошмаром. Я все еще переживаю приступы паники, у меня пропал аппетит, и я испытываю страх», — рассказал Смайли.

Как сообщили представители авиакомпании, они начали расследование данного инцидента. «Наши отчеты о безопасности свидетельствуют о том, что пассажиры были невменяемы и вели себя агрессивно по отношению к членам нашей команды. Поэтому мы вызвали полицию, чтобы снять туристов с рейса», — говорится в заявлении EasyJet.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья