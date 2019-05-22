Смерч повредил более сотни зданий в Польше

Как передают спасатели, в результате разгула стихии пострадал один человек.

Сильнейший ветер срывал линии электропередачи и крыши с домов. Из 120 пострадавших зданий 42 жилые. 45 хозяйств остались без электроэнергии. Повалены сотни деревьев, пишет euromag.ru.

По сообщениям очевидцев, слова которых цитирует радиостанция RMF FM, ветер поднялся неожиданно и в течение нескольких секунд прекратился.

В пострадавшем районе создан кризисный штаб. Энергетики и спасатели устраняют последствия смерча. На место произошедшего прибыла вице-премьер польского правительства Беата Шидло, премьер-министр Матеуш Моравецкий в пути. "В столкновении со стихией мы часто бессильны, но ответственное государство не может оставить своих граждан в такой сложной ситуации", - написал глава правительства в Twitter.