Смертельная опасность долгого сна
Японские ученые выяснили, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.
В исследовании приняли участие 1517 человек, за ними наблюдали в течение 10 лет. За это время у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 умерли. Показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с поправкой на возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более 10 часов в сутки, по сравнению с теми, кто уделял сну 5-6,9 часов.
Однако высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от несоблюдения гигиены сна, уменьшая вероятность старческих заболеваний.
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