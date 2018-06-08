Смертельная опасность долгого сна

В исследовании приняли участие 1517 человек, за ними наблюдали в течение 10 лет. За это время у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 умерли. Показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с поправкой на возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более 10 часов в сутки, по сравнению с теми, кто уделял сну 5-6,9 часов.

Однако высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от несоблюдения гигиены сна, уменьшая вероятность старческих заболеваний.