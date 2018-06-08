Смертельная опасность долгого сна

Пятница, 08 Июнь 2018 Мир Мир

Смертельная опасность долгого сна

Японские ученые выяснили, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.

В исследовании приняли участие 1517 человек, за ними наблюдали в течение 10 лет. За это время у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 умерли. Показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с поправкой на возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более 10 часов в сутки, по сравнению с теми, кто уделял сну 5-6,9 часов.

Однако высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от несоблюдения гигиены сна, уменьшая вероятность старческих заболеваний.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Фествиаль Средиземноморских стран

      Приезжайте в город Лоуле в начале лета и насладитесь звуками и вкусами средиземноморских стран.

      Подробнее

    • Роналду может продолжить карьеру в клубах Италии

      Португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду рассматривает вариант продолжения карьеры в футбольных клубах из Италии, Франции или Англии.

      Подробнее

    • Первый испанский астронавт назначен министром науки

      Педро Дуке, первый испанец, отправившийся в космос, получил пост министра в новом кабинете правительства Испании.

      Подробнее

    • В Испании чаще всего увольняют по пятницам

      В Испании чаще берут на работу по понедельникам, а увольняют по пятницам.

      Подробнее

    • Валерий Гергиев в Италии

      Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Италии.

      Подробнее

    • Безграмотных итальянцев будут учить родному языку

      Советник по культуре муниципалитета Бергамо Марино Ламера организовал курсы грамматики для местных жителей.

      Подробнее

    • Смертельная опасность долгого сна

      Японские ученые выяснили, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.

      Подробнее

    • Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой

      Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы Инес Соррегьета найдена мертвой в Аргентине.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе