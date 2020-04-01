Смертельно больной женщине отменили операцию из-за коронавируса

Среда, 01 Апрель 2020 Мир Мир

Смертельно больной женщине отменили операцию из-за коронавируса

В Великобритании смертельно больной пациентке с раком кишечника отменили операцию из-за пандемии Covid-19.

Об этом сообщает Metro.

40-летняя Бет Первис (Beth Pervis) рассказала, что в 2016 году в ее кишечнике обнаружили опухоль. С тех пор рак распространился на легкие. В 2020 году ей планировали сделать операцию, однако из-за коронавируса лечение перенесли на более поздний срок. «Я в отчаянии. Я возлагала все надежды на эту операцию, — призналась она. — Лечение могло продлить мне жизнь».

Национальная служба здравоохранения Англии отложила все несрочные операции как минимум на три месяца, чтобы освободить палаты в городских больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией. Первис подчеркнула, что понимает важность принятых властями мер, однако ей было непросто смириться с произошедшим.

30 марта стало известно, что в России все несрочные плановые операции также будут отложены, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с коронавирусом. Среди тех, кому придется изменить планы, окажутся желающие сделать пластическую операцию.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 25 тысяч. Скончались 1,8 тысячи инфицированных, 179 человек выздоровели. В России зафиксировано более двух тысяч случаев заражения.

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