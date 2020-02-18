Снег во Францию везут вертолетами

Иначе курорт пришлось бы закрыть. На этой неделе в Пиренеях установилась температура выше +10 градусов.

Снег, взятый с более высоких гор, разгрузили на трассах для детей и начинающих в течение 14 и 15 февраля.

Местный муниципалитет потратил на доставку снега пять тысяч евро, но дело того стоило считает его глава Эрве Пуно, пишет euromag.ru.

"Мы не планируем завалить снегом всю лыжную зону, но без этой операции нам пришлось бы закрыть значительную часть трасс, причем во время каникул, когда к нам приезжает наибольшее количество новичков и клиентов горнолыжных школ", - заявил он.

Период школьных каникул в феврале и марте - традиционный высокий сезон на лыжных курортах Франции.

Трассы должны оставаться открытыми, чтобы сохранить примерно 80 рабочих мест лыжных инструкторов, машинистов подъемников и присматривающих за детьми, говорит Эрве Пуно.

Но доставку снега уже раскритиковали "зеленые".

"Вместо того, чтобы приспосабливаться к глобальному потеплению, мы усугубляем проблему: проводим операцию, требующую затрат энергии и усиливающую это самое потепление. Это служит интересам элитных групп, которые могут [катание на горных лыжах] себе позволить. Все шиворот-навыворот!" - заявил в интервью французскому телевидению активист группы "Юропьен Эколожи" Бастьен О.

Эрве Пуно в ответ заметил, что переброска снега, возможно, и не была самым экологичным решением, но у местных властей не оставалось выбора.

Будущее многих пиренейских лыжных курортов сегодня под вопросом. Меньше снега - меньше гостей.

Курорт Ле Морти в этом месяце был вынужден временно закрыть трассы в разгар сезона, что привело к потерям для местной экономики.

От повышения температуры особенно страдают курорты, расположенные невысоко в горах.

По данным национальной службы погоды Meteo-France, минувший январь оказался самым теплым с 1900 года. Метеорологи связывают теплую погоду и малое количество выпавшего снега с глобальным изменением климата.