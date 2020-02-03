Собака помогла найти выброшенное в порыве злости обручальное кольцо

Понедельник, 03 Февраль 2020 Мир Мир

Собака помогла найти выброшенное в порыве злости обручальное кольцо

В Великобритании полицейский пес помог мужчине найти выброшенное в порыве злости обручальное кольцо.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 января. Патрульный констебль Карл Вудалл (Carl Woodall) осматривал район с собакой-ищейкой по кличке Один, когда заметил у дороги двоих мужчин с фонариками. Оказалось, что один из них выбросил обручальное кольцо на проезжую часть во время ссоры с женой.

«Вероятно, мужчина выкинул кольцо в порыве гнева, — отметил Вудалл. — Он тут же пожалел о своем поступке и отчаянно пытался разыскать украшение». Патрульный решил помочь британцу и направил Одина на поиски кольца. Буквально за пару минут пес смог найти потерянную драгоценность в высокой траве.

«Трава была около пяти сантиметров в высоту. Думаю, они искали бы это кольцо всю ночь, но так и не нашли бы его, — подчеркнул Вудалл. — Они поблагодарили Одина за помощь. Приятно быть полезным окружающим».

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