Собака родила 20 щенков

Суббота, 28 Март 2020 Мир Мир

Собака родила 20 щенков

В Британии собака родила 20 щенков и выжила.

Об этом телеканалу Fox News рассказала ее хозяйка Эмбер Рис.

По словам хозяйки, это был первый помет 2-летнего бульдога по кличке Кали. Она рассказала, что на УЗИ ветеринар увидел 6-8 щенков. Однако, когда начались роды, женщина удивилась. После восьмого щенка Кали продолжила рожать. Когда появился 12-й бульдог, Кали ненадолго остановилась, и ее повезли к ветеринару. Затем на свет появились еще восемь. Хозяйка сообщила, что девять из 20 щенков скончались.

По словам женщины, она уже выбирает имена для маленьких бульдогов. Одного из них она решила назвать Бэмби. Для щенка-девочки подумывает над именем Ариэль.

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