Собака спасла хозяев от гигантского питона ценой своей жизни

Воскресенье, 16 Декабрь 2018 Мир Мир

Собака спасла хозяев от гигантского питона ценой своей жизни

В Малайзии собака спасла хозяев от вторжения шестиметрового питона ценой своей жизни.

Об этом сообщает информационный портал Coconuts.

Инцидент произошел в штате Саравак во вторник, 11 декабря. Малайзийская семья никак не могла найти пса: его не было дома, и он не отзывался на кличку. Хозяева отправились на поиски животного и обнаружили неподалеку от дома огромного питона, обхватившего их собаку. К моменту их прихода пес был уже мертв. Они ударили змею несколько раз, она выпустила добычу и скрылась в ближайшей норе.

После этого семья вызвала спасателей. Спустя час работы девяти пожарных питон был пойман. Спасатели охарактеризовали змею как агрессивную.

«Мы убиты горем из-за смерти нашей собаки, мы обязаны ей жизнью. Если бы не она, змея могла бы забраться к нам в дом», — заявил один из членов семьи.

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