Собаки могут испытывать стресс вместе с хозяевами

Они проанализировали 58 пар «хозяин – собака» и поняли, что уровни гормона стресса могут совпадать у двух разных видов.

Сначала с помощью тестов ученые определили темперамент хозяина и собаки. Оказалось, как в летние, так и в зимние периоды между концентрациями кортизола в волосах человека и собаки наблюдается соответствие. Это было верно для животных со всеми типами характеров. Уровень активности на концентрацию кортизола не влиял, пишет euromag.ru.

Ученые сделали предположение, что между собакой и хозяином устанавливается связь, аналогичная той, что есть у матери и маленького ребенка.