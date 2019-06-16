Собаки могут испытывать стресс вместе с хозяевами

Воскресенье, 16 Июнь 2019 Мир Мир

Собаки могут испытывать стресс вместе с хозяевами

Ученые из Линчепингского университета в Швеции выяснили, что собаки могут наравне с хозяевами испытывать стресс и страдать.

Они проанализировали 58 пар «хозяин – собака» и поняли, что уровни гормона стресса могут совпадать у двух разных видов.

Сначала с помощью тестов ученые определили темперамент хозяина и собаки. Оказалось, как в летние, так и в зимние периоды между концентрациями кортизола в волосах человека и собаки наблюдается соответствие. Это было верно для животных со всеми типами характеров. Уровень активности на концентрацию кортизола не влиял, пишет euromag.ru.

Ученые сделали предположение, что между собакой и хозяином устанавливается связь, аналогичная той, что есть у матери и маленького ребенка.

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