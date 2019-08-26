Собаки по запаху определили рак у женщин

Об этом сообщает Daily Mirror.

Эмма Смит, мать двух сыновей из Лондона, взяла для детей щенка стаффордширского бультерьера. Собаку назвали Чарли. Вскоре Эмма заметила, что питомец странно себя ведет. По ее словам, Чарли подпрыгивала к ее правой груди, постоянно нюхала эту часть тела и лаяла.

В первый день Эмма подумала, что ее майка пахнет едой, но собака продолжала так вести себя на протяжении нескольких месяцев, в какой бы одежде ни была хозяйка. В какой-то момент Эмма подумала, что животное хочет ей что-то сказать. Она ощупала правую грудь и обнаружила уплотнение. Она обратилась к доктору, и у нее диагностировали рак молочной железы.

После успешного лечения доктор Эммы отметил, если бы она пришла позже, все могло закончиться плохо. Теперь вся семья считает, что Чарли спасла Эмме жизнь.

Клер Гест тоже утверждает, что ее лабрадор помог обнаружить рак груди на ранней стадии. Ее собака Дейзи постоянно терлась о грудь хозяйки, что заставило ее обратиться в клинику. Врачи сообщили женщине, что у нее рак молочной железы.

После химиотерапии и восстановления Клер решила, что Дейзи сможет помочь другим людям. Она создала благотворительную программу «Собаки-медики», в которой работает уже 12 собак, определяющих опухоли. У всех собак есть свой дом, но хозяева добровольно приводят их для помощи людям.

Десятилетняя Дейзи получила медаль британского благотворительного фонда защиты животных «Голубой крест». Эта собака обнаружила более 550 случаев рака у людей за время работы в медицинском университете.

Собаки имеют острое обоняние и могут определять по запаху не только наркотики и взрывчатые вещества, но и бактерии, вирусы и признаки многих заболеваний у человека. Раковые клетки выделяют вещества, которые могут обнаружить собаки в поте и других выделениях человека.