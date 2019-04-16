Собор Парижской Богоматери пережил пожар

Пожар в Нотр-Дам де Пари потушили только к утру

Первый сигнал о возгорании поступил 15 апреля примерно в 18:30 по местному времени. Огонь быстро охватил деревянные конструкции, буквально через полтора часа у собора выгорела и обрушилась практически вся крыша и шпиль. Тушить здание с вертолетов было нельзя: это могло привести к его обрушению. Огонь удалось взять под контроль примерно через восемь часов, затем пламя потушили и начали охлаждать конструкции. Во время ЧП пострадали три человека — двое полицейских и один пожарный.

Первоначально пожарные боялись, что вообще ничего не смогут сделать: настолько интенсивным было пламя. В результате им все же удалось сохранить башни Нотр-Дама и основную конструкцию, однако ущерб все равно колоссален. Теперь предстоит установить, насколько оставшаяся конструкция устойчива. Как отметил министр культуры Франции Франк Риестер, «основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная».

Вероятной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Пока точная причина не установлена, прокуратура Парижа начала расследование. По предварительным данным, строителей в момент возгорания на месте не было.

Пожарные спасли часть реликвий из горящего здания

Они смогли вынести часть произведений искусства, однако затем были вынуждены покинуть горящее здание. Спасти удалось Терновый венец и тунику святого Людовика — две чрезвычайно важные для христиан реликвии. Кроме того, в безопасности оказались несколько картин. Все сохраненные произведения искусства были перевезены в мэрию Парижа, художественные ценности планируется отправить в Лувр.

В то же время данных о множестве произведений искусства нет. Сообщается, что находившиеся в ризнице не пострадали, однако что с выставленными в общем помещении — пока неизвестно. В соборе находились и большие картины, которые быстро снять было невозможно: они висели в том числе арках нефа, возле места для хора и в галерее.

Утраченными считаются часть тернового венца Христа и мощи покровителей Парижа — святого Дионисия и святой Женевьевы, которые хранились в рухнувшем шпиле. Точно неизвестно состояние трех витражей, созданных еще в XIII веке. Эксперты указывают, что они могли быть повреждены как из-за температуры (мог расплавиться скрепляющий их свинец), так и из-за обрушений. Беспокойство вызывает и состояние трех органов, колокола, скульптур.

Le Figaro пишет, что чудом удалось спасти 16 медных статуй 1860 года, которые обычно украшали шпиль собора Парижской Богоматери. Они были сняты и вывезены для реставрации буквально за несколько дней до разрушительного пожара. Статуи высотой в три метра планировалось вернуть в 2022 году.

Собор пообещали восстановить

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен. «Мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня начнется сбор средств как во Франции, так и вне ее границ», — сказал он. Глава государства назвал произошедшее «ужасной драмой», поблагодарил пожарных за работу и пообещал привлечь к реставрации «лучших талантов современности».

Выделить 100 миллионов евро на реконструкцию собора уже пообещала семья французских бизнесменов Пино. Миллиардер Франсуа-Анри Пино заявил, что он и его отец Франсуа решили выделить деньги из фондов компании Artemis. В то же время французская лесозаготовительная компания Charlois уже предложила правительству поставлять наилучшую древесину для реконструкции.

Реконструкция займет годы

Несмотря на то, что пока точной оценки масштабов разрушений нет, все эксперты сходятся в одном: восстановить достопримечательность быстро не получится. Самый минимальный срок в пять лет назвал профессор архитектуры римского университета Sapienza Орацио Кампо. Представитель попечителей, ответственных за реставрацию собора, Мишель Пико заявил, что на реставрацию понадобится не менее 10 лет. Многие эксперты полагают, что процедура может вообще затянуться не на одно десятилетие.

Собор — одна из самых посещаемых достопримечательностей Европы

Нотр-Дам де Пари ежегодно принимал до 14 миллионов туристов — почти по 30 тысяч человек в день. Кроме того, в нем за год проводилось не менее двух тысяч служб.

Собор Парижской Богоматери — символ не только французской столицы, но и всей Франции. Его строили два века — с XII по XIV — несколько зодчих, в том числе Жан де Шелль и Пьер де Монтрёй. Впоследствии храм не раз реконструировали, расширяли и перестраивали.