Солсбери стал лучшим местом для проживания

"Неважно, с чем сталкивался этот прекрасный город – от кельтов до викингов и недавних отравлений "Новичком" – он вышел победителем. Он остается божественно привлекательным с собором в самом центре", - отмечает издание Sunday Times.

Авторы рейтинга напоминают, что в прошлом году магазины города были пусты, туристы старались держаться подальше от города, а местные жители чувствовали себя неловко. "Теперь в воздухе царит настоящий оптимизм", - пишут они.

Кроме того, высоко оценены взаимная поддержка, которую горожане оказывают друг другу, богатая культура, транспортная сеть и чистота воздуха, пишет euromag.ru.

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.