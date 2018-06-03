Составлен рейтинг самых противных авиапассажиров

Так, первые три места разделили между собой плохо пахнущие путешественники, непослушные дети и те, кто откидывает спинку сиденья назад.

Далее в перечне значатся туристы, которые кладут руки на подлокотники, а за ними пассажиры с несколькими сумками ручной клади.

На шестом месте оказались пассажиры, которые часто поднимаются со своих мест и ходят в туалет, а седьмую позицию заняли «болтуны», постоянно разговаривающие во время полета.

Также, в рейтинг вошли требовательные путешественники, раздражающие своими постоянными просьбами, и пассажиры, делающие упражнения посреди узкого прохода в самолете.

Последнее место в списке «Самые адские пассажиры» заняли люди, которые своей головой заслоняют вид из окна.