Состояние богатейших людей мира

Число долларовых миллиардеров в мире выросло за последние 10 лет в два раза.

Такие данные опубликовало международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

По данным организации, в 2017–2018 годах новый миллиардер появлялся в мире каждые два дня. Из доклада Oxfam также следует, что в 2018 году совокупное состояние всех миллиардеров мира росло в среднем на 2,5 млрд долларов в сутки и увеличилось в итоге на 12%. Активы беднейших слоев населения сократились за это время на 11%, пишет ntv.ru.

Более того, как отмечается в исследовании Oxfam, в 2018 году состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком около 3,8 млрд человек, то есть более половины человечества.

В связи с этим Oxfam призвала правительства стран немедленно повысить налоги на богатых.