Состояние богатейших людей мира

Вторник, 22 Январь 2019 Мир Мир

Состояние богатейших людей мира

Состояние 26 богатейших людей мира сопоставимо с достатком 3,8 млрд человек.

Число долларовых миллиардеров в мире выросло за последние 10 лет в два раза.

Такие данные опубликовало международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

По данным организации, в 2017–2018 годах новый миллиардер появлялся в мире каждые два дня. Из доклада Oxfam также следует, что в 2018 году совокупное состояние всех миллиардеров мира росло в среднем на 2,5 млрд долларов в сутки и увеличилось в итоге на 12%. Активы беднейших слоев населения сократились за это время на 11%, пишет ntv.ru.

Более того, как отмечается в исследовании Oxfam, в 2018 году состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком около 3,8 млрд человек, то есть более половины человечества.

В связи с этим Oxfam призвала правительства стран немедленно повысить налоги на богатых.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья