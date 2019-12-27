Сотни брошенных кошек и собак обрели дом во Франции

Ассоциацию в защиту животных SPA основал в 1845 году врач Этьен Паризе. Изначально его цель состояла в том, чтобы бороться с жестоким обращением парижских кучеров к лошадям. Позднее сфера деятельности SPA охватила домашних питомцев — кошек и собак, пишет euromag.ru.

Сегодня SPA заведует 62 приютами для домашних животных — выброшенных, потерявшихся или переживших дурное обращение. Уже много лет подряд в декабре SPA устраивает двухдневную акцию «Рождество для животных». Ее цель — найти новые ответственные семьи для брошенных кошек и собак.

Все приюты SPA наряжают к Рождеству, устраивают в них фотовыставки, «собачьи дефиле», пишут письма Деду Морозу. Гости могут сделать пожертвования, встретиться с питомцами и, конечно же, приютить их.

В этом году акция прошла 7 и 8 декабря. За эти выходные 1174 питомца SPA обрели новые семьи. Это на 19% больше, чем в прошлом году.

Важно понимать, что «Рождество для животных» устраивают вовсе не для того, чтобы сбыть с рук как можно больше питомцев. В SPA настаивают на ответственности новоиспеченных хозяев.

Животное — не обычный подарок под елку, а компаньон на долгие годы, поэтому его нельзя заводить из-за сиюминутной прихоти, настаивают в SPA. Чтобы забрать кошку или собаку, в приют должны прийти все члены семьи, а их жилище и образ жизни должны отвечать требованиям для хорошего самочувствия и комфорта питомца.

В SPA подчеркивают, что приюты можно посетить не только под Рождество, но и в любой другой момент, и встретиться со всеми питомцами, которые еще не нашли семью и с новоприбывшими.

Во Франции зарегистрировано 63 миллиона домашних животных (на 67 миллионов человек). Каждый год около ста тысяч кошек и собак оставляют на улице. Особенно часто животных выбрасывают летом, в период детских каникул и отпусков. Франция удерживает здесь печальный европейский рекорд.