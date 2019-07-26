Сотни рейсов отменены в аэропорту Амстердама

Главная причина, считает руководство аэропорта, – неисправность оборудования компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply.

Проблемы с заправкой начались в 13:00 по местному времени, а к вечеру затронули не менее 50 рейсов, сообщает РИА Новости.

Ночь в зале вылета провели более тысячи пассажиров – они прошли проверку на безопасность, но из-за сбоя так и не смогли вылететь.