Сотни рейсов отменены в аэропорту Амстердама
24 июля в аэропорту Амстердама Схипхол были отменены сотни рейсов из-за технического сбоя в системе заправки самолетов топливом.
Главная причина, считает руководство аэропорта, – неисправность оборудования компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply.
Проблемы с заправкой начались в 13:00 по местному времени, а к вечеру затронули не менее 50 рейсов, сообщает РИА Новости.
Ночь в зале вылета провели более тысячи пассажиров – они прошли проверку на безопасность, но из-за сбоя так и не смогли вылететь.