Сотни рейсов отменены в аэропорту Амстердама

Пятница, 26 Июль 2019 Мир Мир

Сотни рейсов отменены в аэропорту Амстердама

24 июля в аэропорту Амстердама Схипхол были отменены сотни рейсов из-за технического сбоя в системе заправки самолетов топливом.

Главная причина, считает руководство аэропорта, – неисправность оборудования компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply.

Проблемы с заправкой начались в 13:00 по местному времени, а к вечеру затронули не менее 50 рейсов, сообщает РИА Новости.

Ночь в зале вылета провели более тысячи пассажиров – они прошли проверку на безопасность, но из-за сбоя так и не смогли вылететь.

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