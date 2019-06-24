Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов

Понедельник, 24 Июнь 2019 Мир Мир

Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов

В американском городе Портленд, штат Орегон, бескорыстная сотрудница магазина помогла покупателям найти в мусорном баке выигрышный лотерейный билет. 

Ларри Пибоди (Larry Peabody) обнаружил, что выиграл 1,2 тысячи долларов, и вернулся в магазин за деньгами. Там ему сказали, что такие большие выигрыши выдают только в офисах лотереи в городах Уилсонвилл и Сейлем или по почте.

Ларри и его жена Мэри отправились в Уилсонвилл, но, приехав туда, заметили, что билет пропал. Они вернулись в портлендский магазин, но его не было и там. Тогда сотрудница магазина Деана Томпсон (Deana Thompson) предложила поискать его в мусорных баках. «Мы проверили все, просто принесли мусор, часть разложили на улице, часть принесли внутрь и стали перебирать», — рассказывает она.

Чтобы найти лотерейный билет, Томпсон понадобилось несколько часов. «Она могла бы ничего для нас не делать, могла бы не перебирать мусор и не искать билет, и даже найдя его, она могла бы оставить его себе, — говорит Мэри Пибоди. — Муж говорит, что мы как будто выиграли лотерею во второй раз».

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