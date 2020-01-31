Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

Накануне, 29 января, соглашение о Brexit одобрил Европарламент, за принятие документа проголосовал 621 депутат, против - 49.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что соглашение вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени. С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.

До конца 2020 года будет длиться переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания будут продолжать переговоры о дальнейших отношениях.