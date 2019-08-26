Совет из соцсетей помог матери спасти двух детей

Понедельник, 26 Август 2019 Мир Мир

Совет из соцсетей помог матери спасти двух детей

Лора Донеган из британского города Ковентри рассказала о том, как благодаря совету пользователей Facebook вовремя пошла к врачу и сохранила близнецов, которыми была беременна.

Об этом пишет Mirror.

По словам Донеган, у нее отошли воды на 21 неделе беременности, однако доктор сперва решил, что женщина обмочилась. Специалист сказал беременной, что опасности для плода нет, и отправил ее домой.

Когда Донеган описала свое состояние в группе в Facebook под названием Little Heartbeats, другие матери посоветовали ей снова вернуться к врачу, а также попросить его выписать ей антибиотики и больше лежать.

Женщина последовала рекомендациям юзеров. Спустя три недели ей поставили диагноз «преждевременное излитие околоплодных вод», которое было опасно заражением плода.

Донеган родила двух девочек-близнецов на 30 неделе беременности. Врачи на протяжении нескольких месяцев боролись за их жизнь и выходили детей. Женщина считает, что если бы она не последовала совету юзеров, то родила бы еще раньше, и спасти бы девочек не удалось.

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