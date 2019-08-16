Современный художник предложил построить город из Lego

Датско-исландский художник Олафур Элиссон представил в лондонской галерее Тейт Модерн арт-объект, который носит название «Проект кубической структурной эволюции». Это инсталляция, изображающая город будущего и состоящая из белых деталей конструктора LEGO, пишет euromag.ru.

Любой посетитель выставки может внести вклад в преобразование города, дополнив его собственной постройкой. Инсталляция будет выставлена в музее до 18 августа.

Впервые подобную работу художник представил ещё в 2004 году. Он неоднократно комментировал свою идею, подчёркивая, что как и у естественной эволюции, у его работ нет единого автора, так как в итоге они создаются усилиями многих творцов.