Создана обувь для любителей фастфуда

Об этом сообщает портал Metro.

Лимитированная коллекция кроксов поступит в продажу весной 2020 года. В линейке представлены две модели сабо: классические и на высокой платформе. На верхней части обуви изображена жареная курица, а подошва выглядит как полосатый контейнер, в который кладут еду в KFC.

Вместе с парой покупатели получат съемные украшения в виде крылышек, которые пахнут как настоящая жареная курица.

Цена новой модели не раскрывается. Однако стоимость классических сандалий-крокс на сайте марки варьируется от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от расцветки.