Создано оружие для взлома большинства смартфонов

Об этом пишет Digital Trends.

По данным разработчиков, сервис позволит получать доступ к данным, хранящимся на устройствах с программным обеспечением, начиная от iOS 7 и заканчивая самой последней версией iOS 12.3. Также с помощью программы можно будет взламывать многие смартфоны на базе Android, включая Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9.

В описании сервиса на своем официальном сайте Cellebrite указывает, что он главным образом предназначается для правоохранительных органов. Разработчики обещают, что с помощью их сервиса силовики смогут получить доступ не только к хранящимся на устройстве файлам, но и к удаленному контенту, а также к электронной почте и переписке в мессенджерах.