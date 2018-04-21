Создано средство от преждевременной смерти

Суббота, 21 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Создано средство от преждевременной смерти

Американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати протестировали синтезированный белок pUR4, который поддерживает функционирование клеток сердца.

Показано, что препарат потенциально способен эффективно предотвращать повторные инфаркты и продлевать жизнь у детей с пороками сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

pUR4 блокирует активность фибронектина - белка, который способствует восстановлению соединительных тканей после травм. Однако после сердечных приступов фибронектин оказывает негативное воздействие на жизненно важные ткани, замещая функциональные мышечные клетки на бесполезные миофибробласты. Молекула pUR4 сконструирована таким образом, чтобы подавлять образование матрицы из фибронектина, которая используется для создания соединительной ткани.

Препарат был испытан на животной модели (мыши) и клетках сердца человека. У грызунов, у которых был инициирован сердечный приступ, в отсутствие лечения новым средством развивался фиброз и нарушались функции миокарда. Эти последствия были сведены к минимуму в другой группе мышей, которым в течение семи дней после инфаркта проводилась молекулярная терапия с применением pUR4. Аналогичный результат был получен с использованием культуры человеческих клеток.

По словам ученых, необходимо провести дополнительные исследования для проверки безопасности и эффективности препарата на крупных животных. Только после этого специалисты перейдут к клиническим испытаниям с участием людей.

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