Создатель «Симпсонов» анонсировал выход мультсериала для взрослых

Воскресенье, 27 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Создатель «Симпсонов» анонсировал выход мультсериала для взрослых

Премьера нового мультсериала Disenchantment («Разочарование») от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга состоится 17 августа.

Disenchantment станет первым проектом Грейнинга за почти 20 лет. Шоу расскажет историю о сильно пьющей молодой принцессе Бин, ее злобном компаньоне-эльфе Эльфо и ее личном демоне Люси. Мультсериал будет состоять из десяти эпизодов и выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

«Вообще Disenchantment будет о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов, несмотря на то, что нам твердят всякие старейшины, маги и прочие козлы», - описывал свой новый проект Грейнинг в 2017 году.

В конце апреля «Симпсонам» предрекли скорый уход из-за скандала вокруг одного из персонажей - индийца Апу Нахасапимапетилона.

«Симпсоны» - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. Шоу насчитывает 29 сезонов и было продлено до 30-го. Грейнинг также создал мультсериал «Футурама», который выходил с 1999-го по 2013 год.

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